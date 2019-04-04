В МЧС назвали причину ДТП в Подмосковье, где погибло шесть человек

Причиной аварии на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области, где погибло шесть человек, стало нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

— В результате происшествия движение на дороге не перекрывалось, разлива топлива нет. ДТП не привело к возгоранию автомобилей, — отметили в ведомстве.

Ликвидацией последствий занимались 32 человека и 11 единиц техники.

Как сообщалось ранее, шесть человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса и грузового автомобиля. Лайф публиковал видео с места аварии.