В МЧС назвали причину ДТП в Подмосковье, где погибло шесть человек

Читайте также

В МЧС назвали причину ДТП в Подмосковье, где погибло шесть человек

98

Фото: © VK/ЧП Новомосковск

Причиной аварии на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области, где погибло шесть человек, стало нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В результате происшествия движение на дороге не перекрывалось, разлива топлива нет. ДТП не привело к возгоранию автомобилей, — отметили в ведомстве.

Ликвидацией последствий занимались 32 человека и 11 единиц техники.

Как сообщалось ранее, шесть человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса и грузового автомобиля. Лайф публиковал видео с места аварии.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×