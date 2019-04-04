На парковке в Киеве произошёл взрыв

Взрыв произошёл на парковке в Голосеевском районе Киева. Как сообщает полиция украинской столицы, в результате взрыва автомобиля пострадал один человек.

— Около двух часов ночи в Голосеевское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Вильямса взорвалась машина. На вызов выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и врачи, — говорится в сообщении правоохранителей в "Фейсбуке".

Автомобиль принадлежит местной жительнице, ранение в результате взрыва получил мужчина. Он доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. По информации местных СМИ, ему оторвало кисть руки.

По факту заведены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"