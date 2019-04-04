Кусто поблагодарил Россию за возможность участвовать в спасении косаток

Учёный также намерен снять документальный фильм об освобождении животных из заточения.

Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, сын другого исследователя — Жак-Ива Кусто, со своей командой прилетел в Россию, чтобы участвовать в освобождении косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае.

— Я хочу поблагодарить Правительство России, которое пригласило нас приехать и дать свои рекомендации, как в конце концов реабилитировать (животных. — Прим. ред.) и ... выпустить их туда, откуда они были выловлены, — приводит его слова телеграм-канал Life Shot.

Сын легендарного Жак-Ива Кусто также рассказал, что его команда намерена снять документальный фильм о "китовой тюрьме", где поведает о том, как велась борьба за освобождение животных из заточения.

— Сейчас мир говорит нам: мы должны защищать океан. Миссия нашей организации очень проста — защищая океан, ты защищаешь себя, — говорит исследователь.

Напомним, в ноябре 2018 года Приморский суд арестовал незаконно выловленных в Охотском море китовых — 90 белух и 11 косаток. С тех пор за скорейшее освобождение животных выступают общественные деятели, звёзды и политики. Недавно стало известно, когда и куда животные будут выпущены. На данный момент готовится программа адаптации животных, поскольку просто выпустить их на свободу нельзя.