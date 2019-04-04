ЦИК предложила Порошенко и Зеленскому самим оплатить дебаты на "Олимпийском"

Глава Центризбиркома уверен, что это будут не теледебаты, а предвыборная агитация.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) Евгений Радченко заявил, что встреча, которую хотят провести кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве, не отвечает статье закона, которая определяет процедуру теледебатов.

— Статья 62 закона о выборах президента определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов, которые проводятся на Общественном телеканале и оплачиваются из государственного бюджета, — отметил Радченко.

По мнению главы ЦИК Украины, предстоящие дебаты скорее предвыборная агитация. И если, говоря о дебатах на "Олимпийском", кандидаты имеют в виду именно форму предвыборной агитации, то её определяет 58-я статья закона о выборах президента Украины. Согласно этой статье подобные агитационные мероприятия оплачиваются средствами из избирательных фондов кандидатов.

Также Радченко напомнил, что предвыборная агитация запрещена до момента принятия ЦИК итогового протокола о результатах голосования 31 марта и объявления второго тура голосования, который состоится 21 апреля.

Ранее ЦИК опубликовала окончательные итоги первого тура выборов президента Украины.