ЦИК опубликовала окончательные итоги первого тура выборов президента Украины

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ЦИК опубликовала окончательные итоги первого тура выборов президента Украины

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Фото: © РИА Новости

В украинском Центризбиркоме после обработки 100% протоколов сообщили, что шоумен и комик Владимир Зеленский победил по итогам первого тура президентских выборов с результатом 30,24% голосов.

За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 15,95% граждан, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,4%.

Лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко занимает четвёртое место с 11,67% голосов. Далее в списке следуют лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,91%), экс-глава СБУ Игорь Смешко — 6,04%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 5,48%.

Напомним, выборы на Украине прошли 31 марта. Вышедшие во второй тур Пётр Порошенко и Владимир Зеленский будут проводить дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Лайф писал, что социологи уже предсказали Зеленскому победу во втором туре с результатом 49,4%.

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