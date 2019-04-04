Порошенко согласился участвовать в дебатах с Зеленским на стадионе

Лидер Незалежной Пётр Порошенко дал своё согласие на проведение дебатов с лидирующим в первом туре выборов шоуменом Владимиром Зеленским на стадионе, а не в телестудии.

— Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович, — написал украинский лидер в "Твиттере".

Также Порошенко прикрепил к посту видеообращение, в котором он заявил, что дебаты на стадионе — это не элемент шоу, а "серьёзная дискуссия про стратегию развития страны".

Напомним, что, согласно украинскому законодательству, "теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днём повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире".

Как писал Лайф, Зеленский согласился на дебаты с Порошенко при условии, что они состоятся на самом большом стадионе страны — НСК "Олимпийский". В штабе украинского президента после этого заявляли, что Порошенко откажется от подобного формата, а он по этому поводу устроил голосование в соцсетях.

По итогам первого тура президентских выборов Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Пётр Порошенко — 15,95%. При этом социологи уже предсказали Зеленскому викторию во втором туре с результатом 49,4%.