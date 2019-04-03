Вызов принят. Зеленский примет участие в дебатах с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на заявление действующего лидера страны по поводу дебатов перед вторым туром. Актёр и шоумен заверил, что не боится своего противника и с достоинством принимает его вызов.

— Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовёте меня на дебаты. Мечтаете, что я убегу, отморожусь, спрячусь? Нет. Я — это не вы в 2014-м. Я принимаю вызов, — написал Зеленский в Telegram-канале.

При этом лидер президентской гонки выдвинул своему сопернику некоторые условия. Во-первых, по мнению Зеленского, дебаты должны пройти перед народом Украины и на самом большом стадионе страны — НСК "Олимпийский". Во-вторых, они должны транслироваться вживую. Есть и некоторые экзотические требования: например, оба кандидата должны пройти медицинское обследование и доказать народу, что не являются ни алкоголиком, ни наркоманом.

Ещё одним необходимым условием встречи Зеленский назвал публичное заявление Порошенко о том, что его дебаты пройдут "не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном", а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским".

— Даю вам 24 часа — думайте, — добавил актёр.

На странице "Команды Зеленского" в соцсети Facebook уже запущен таймер с обратным отсчётом.

Напомним, первый тур президентских выборов в Незалежной состоялся 31 марта. Победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, после обработки 99% протоколов набравший 30,23% голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 15,92% избирателей, а Юлию Тимошенко — 13,39%.

Отметим, социологи уже предсказали Зеленскому победу во втором туре выборов с результатом 49,4%.