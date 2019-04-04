В Moody's рассказали, как победа Зеленского может повлиять на экономику

Быстрых перемен не ожидается. Властям страны по-прежнему придётся вести переговоры с МВФ.

Если Владимир Зеленский выиграет второй тур выборов и станет президентом Украины, это не даст быстрого эффекта для экономического развития страны. Такой прогноз, составленный международным рейтинговым агентством Moody's, публикует издание "Украинские новости".

— Сильно ограниченная позиция правительства в отношении ликвидности и минимальный доступ к рынку также дают властям мощный стимул соблюдать другие ключевые условия действующей на Украине программы Stand by с Международным валютным фондом (МВФ), — сказано в прогнозе.

Положительным будет рост экономики "на местах" — с новым президентом стоит ожидать снижение политических рисков для бизнеса и экономической активности в частном секторе, добавляют эксперты.

Пару дней назад первый вице-премьер Украины Степан Кубив выразил уверенность, что с приходом к власти Владимира Зеленского страну ожидает экономическая рецессия и остановка на пути вхождения страны в ЕС и НАТО. А сам Зеленский не сможет быть независимым от олигархов.