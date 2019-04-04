Зюганов призвал генсека НАТО учиться на успехах Сталина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд ИГИЛ*, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Коммунист посоветовал представителю Североатлантического альянса учиться на успехах советского руководителя.
— Сталин вытащил страну из небытия. За 10 лет построил с народом семь тысяч лучших заводов! Полуграмотная страна 1941 год встретила самой образованной, с самыми храбрыми солдатами и командирами, лучшим станочным парком в мире! — сказал Зюганов РИА "Новости".
По его мнению, с заявлениями, подобными словам главы НАТО, выступают только "провокаторы, которые забыли историю".
Как ранее заявлял Столтенберг, ИГИЛ, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин являются, по его мнению, врагами свободы. Замглавы МИД РФ Александр Грушко затем отметил, что в Норвегии от слов своего соотечественника "сгорали от стыда".
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда
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