Захарова списала слова генсека НАТО о Сталине на дурное образование

Ранее в МИД РФ также заявляли, что в Норвегии должны были покраснеть из-за слов Столтенберга.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала глупым заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд с Иосифом Сталиным Адольфа Гитлера и ИГИЛ*. По её мнению, многие западные политики отличаются "абсурдными, глупыми" высказываниями, не имеющими никакой привязки к фактам, потому что "они просто дурно образованы".

— Я списываю это всё на дурное образование, — добавила дипломат.

Ранее заявление Столтенберга прокомментировал замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его мнению, на родине генсека НАТО — в Норвегии, которую Красная армия освобождала от фашистов, вчера многие сгорали от стыда.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.