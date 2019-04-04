Захарова списала слова генсека НАТО о Сталине на дурное образование

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Захарова списала слова генсека НАТО о Сталине на дурное образование

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Мария Захарова. Фото: © РИА "Новости"/Владимир Песня

Ранее в МИД РФ также заявляли, что в Норвегии должны были покраснеть из-за слов Столтенберга.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала глупым заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд с Иосифом Сталиным Адольфа Гитлера и ИГИЛ*. По её мнению, многие западные политики отличаются "абсурдными, глупыми" высказываниями, не имеющими никакой привязки к фактам, потому что "они просто дурно образованы".

Я списываю это всё на дурное образование, — добавила дипломат.

Ранее заявление Столтенберга прокомментировал замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его мнению, на родине генсека НАТО — в Норвегии, которую Красная армия освобождала от фашистов, вчера многие сгорали от стыда.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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