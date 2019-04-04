Россия поставила новый рекорд скорости доставки грузов на МКС

Космический корабль добрался до станции на две минуты раньше, чем было запланировано.

Запущенный сегодня корабль "Прогресс МС-11" стал самым быстрым по времени доставки груза на МКС. Он долетел до Международной космической станции за 3 часа 22 минуты. Об этом сообщает РИА "Новости".

Космический корабль добрался до станции на две минуты раньше запланированного.

"Прогресс МС-11" стартовал с космодрома Байконур в 14:01 мск и долетел до МКС по новой схеме, с двумя витками вокруг Земли. Хотя раньше российские корабли добирались до станции по стандартной, двухсуточной (34 витка), схеме или по короткой, шестичасовой (четыре витка).

По новой схеме корабль был отправлен впервые 10 июля 2018 года, и тогда условия позволили затратить на полёт до МКС 3 часа 39 минут — на 17 минут больше, чем сегодня.

Корабль доставил на МКС около двух тонн различных грузов, включая топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты.