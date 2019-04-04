Зеленский пригласил Тимошенко стать арбитром на дебатах

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Зеленский пригласил Тимошенко стать арбитром на дебатах

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Фото: © AP Photo

"Оранжевая принцесса" заняла по итогам первого тура третье место, и она, по мнению лидера президентской гонки, как никто другой сможет обеспечить справедливость поединка.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пригласил Юлию Тимошенко исполнить роль арбитра на дебатах в преддверии второго тура. Предложение прозвучало в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Зеленского.

— Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали никого из кандидатовэ. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? — спрашивает Зеленский в своем обращении.

На ответ команда Зеленского отвела Тимошенко 24 часа.

Как к этому отнесется его оппонент Петр Порошенко, пока неизвестно.

Напомним, первый тур президентских выборов в Незалежной состоялся 31 марта. Победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, после обработки 99% протоколов набравший 30,23% голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 15,92% .

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