Зеленский пригласил Тимошенко стать арбитром на дебатах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пригласил Юлию Тимошенко исполнить роль арбитра на дебатах в преддверии второго тура. Предложение прозвучало в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Зеленского.
— Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали никого из кандидатовэ. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? — спрашивает Зеленский в своем обращении.
На ответ команда Зеленского отвела Тимошенко 24 часа.
Как к этому отнесется его оппонент Петр Порошенко, пока неизвестно.
Напомним, первый тур президентских выборов в Незалежной состоялся 31 марта. Победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, после обработки 99% протоколов набравший 30,23% голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 15,92% .
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