На Украине назвали дату дебатов между Зеленским и Порошенко

Главный политический "баттл" этой весны должен состояться за два дня до старта второго тура.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) официально объявила дату предвыборных дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Они состоятся в пятницу, 19 апреля, с 20 до 21 часа по киевскому времени (совпадает с московским).

Глава правления НОТУ Зураб Аласания объявил, что время на дебаты будет заложено в любом случае, независимо от того, сохранят кандидаты твёрдость своих намерений или кто-то из них "сольётся".

— Даже независимо, будут ли кандидаты, мы должны это время забронировать именно под это. В это время будут какие-то нейтральные картинки, если кандидаты не явятся, но они будут проведены. Мы будем готовы к приходу кандидатов в любом варианте — это закон, — приводят его слова украинские СМИ.

Напомним, на данный момент стороны пытаются утрясти все детали предстоящих дебатов. Тон пока задаёт Зеленский: он потребовал, чтобы дебаты состоялись на площадке стадиона "Олимпийский", и Порошенко с этим согласился. Сейчас обсуждается процесс сдачи медицинских анализов — ещё одно условие Зеленского, — а также имя арбитра. Шоумен предложил доверить эту роль Тимошенко, но ответа от неё пока не поступало.

Первый тур президентских выборов в Незалежной состоялся 31 марта. Победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, после обработки 99% протоколов набравший 30,23% голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 15,92% избирателей, а Юлию Тимошенко — 13,39%.