На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

В южной турецкой провинции Малатья в 20:31 (время совпадает с МСК) произошло землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Сведений о гибели людей или повреждении зданий пока не поступало.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 11 километрах от города Доганьол и в 213 километрах от шестого по населению города Турции Газиантеп. Подземные толчки ощущались сразу в нескольких провинциях страны.

Две недели назад землетрясение магнитудой 6,2 ощущали в курортной провинции Анталия.