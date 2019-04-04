Эмилия Кларк пересказала финал "Игры престолов" маме и теперь боится

Актриса переживает, что её родственница проболтается об этом в силу своей особенности разговаривать во сне.

Эмилия Кларк выступила на шоу Стивена Колбера. Актриса рассказала, что в мире есть один зритель, который уже знает всё о финале "Игры престолов". И речь идёт о маме Кларк. Об этом сообщает THR.

Когда ведущий спросил у звезды "Игры престолов", удалось ли ей держать рот на замке, та ответила, что поделилась информацией о финале с мамой. Актриса также заявила, что переживает: если мама уснёт в самолёте, то может рассказать подробности, так как она разговаривает во сне.

Напомним, финал "Игры престолов" стартует уже меньше чем через две недели. Ранее сообщалось, что Delivery Club и "Кухня на районе" запустили меню по мотивам шоу.