Украинский министр захотел въехать в Москву на танке

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Такое неоднозначное высказывание он разместил на своей странице в "Фейсбуке".

— А в Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках. С надписью "На Москву", — написал Омелян, прокомментировав приглашение Союза транспортников России обсудить единое транспортное пространство Евразийского союза.

Это не первое подобное высказывание Омеляна — в октябре прошлого года он предложил украинцам "вернуть Кубань и Москву". Так он ответил на вопрос, что делать гражданам, которым необходимо ездить в Россию, при том что Киев сокращает перевозки. Он также заявлял о неизбежности прекращения железнодорожного сообщения с Россией.