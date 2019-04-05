Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку. Такое решение принял министр по делам регионального развития Латвии.
В распоряжении министра отмечается, что Ушаков освобождён от обязанностей председателя Рижской думы "за неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов".
Ранее сам Ушаков на днях заявлял в "Фейсбуке", что собирается возглавить список партии "Согласие" на выборах в Европарламент и поэтому готов покинуть пост мэра. Он назвал это решение "самым сложным в своей политической жизни".
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