Учёные: Вредная еда убивает больше людей, чем курение

Вкусное, но нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всём мире, чем курение табака. К такому выводу пришли исследователи из Института показателей и оценки здоровья в Сиэтле.

По данным учёных, вредная еда стала причиной практически каждой пятой смерти в мире (22%). В 2017 году из-за неё умерли 10,9 миллиона человек. Для сравнения, проблемы с давлением стали причиной смерти 10,4 миллиона. Курение — 8 миллионов.

Отмечается, что основная проблема кроется не в том, что именно мы едим (сахар и трансжиры), а в том, что мы не едим (овощи, фрукты). Исследователи утверждают, что именно неполучение витаминов и минералов, содержащихся в овощах и фруктах, и становится главной бедой.

Среди основных факторов указывается употребление слишком большого количества соли, красного и переработанного мяса, а также сладких напитков. В противовес авторы выделяют игнорирование людьми орехов и семян, омега-3 жирных кислот из морепродуктов, а также молока и клетчатки, которые могли бы защитить от преждевременной смерти.

Исследователи отмечают, что в современном мире ни одна страна не питается правильно. Даже лидеры в этом вопросе — средиземноморские государства, жители которых едят большое количество фруктов, овощей, орехов и бобовых. Хотя именно в этом регионе зафиксирован самый низкий уровень смертности от неправильного питания.

В Израиле показатель смертности составил 89 на 100 тысяч человек. На втором месте Франция, Испания и Япония. Великобритания и её 127 смертельных случаев на 23-м месте, США на 43-м со 171 случаем на 100 тысяч человек. Замыкает список Узбекистан, где было зафиксировано 892 смертельных случая на 100 тысяч населения.

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