Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты

Теперь его состояние составляет 22 миллиарда. Из них 10 миллиардов — доход от Tesla, остальное — от SpaceX.

Владелец SpaceX и основатель Tesla Илон Маск стал беднее на 1,1 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Отмечается, что столь неудачными оказались для него торги на NASDAQ после падения акций Tesla на 11 процентов.

Таким образом, состояние бизнесмена составляет сейчас 22,3 миллиарда долларов. Около 10 миллиардов из них — это деньги, заработанные в Tesla, остальная часть суммы приходится на SpaceX.

Ранее сообщалось, что компания — производитель электрокаров переживает сейчас рекордное снижение продаж — на 30 процентов. Между тем, как писал Лайф, Маск недавно представил новую спортивную модель Tesla.