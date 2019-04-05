Мик Джаггер перенёс операцию на сердце

Фронтмен британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно перенёс операцию по замене искусственного сердечного клапана. Об этом сообщает журнал Billboard.

Отмечается, что операция была сложной, врачи получили доступ к сердечному клапану через бедренную артерию, поэтому Джаггер ещё какое-то время пробудет в больнице под присмотром медиков из-за рисков осложнений.

В конце марта музыкант от лица всей группы сообщил фанатам, что концертный тур по городам США и Канады с 20 апреля по 29 июля откладывается на неопределённый срок. По словам приближённых к Джаггеру источников, выступления группы возобновятся уже в этом июле.