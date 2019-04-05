Названы самые востребованные профессии в России

Уровень зарплат на некоторых вакансиях превышает доход руководителя средней руки и достигает 380 тысяч рублей в месяц.

Согласно данным Роструда, самыми востребованными на рынке являются специалисты из сферы производства, строительства, недвижимости и здравоохранения, об этом рассказал в интервью ТАСС глава ведомства Всеволод Вуколов.

— В перечисленных отраслях насчитывается около миллиона открытых вакансий. Из них более 425 тысяч в сфере производства, — заявил он.

Вуколов отметил, что наиболее остро российские производители нуждаются в специалистах рабочих профессий. Так, в базе Роструда открыто более 40 тысяч вакансий для слесарей, более 9 тысяч заявок по вакансиям сварщика и более 8 тысяч — токаря.

В сфере строительства чаще остальных ищут монтажников — более 39 тысяч открытых вакансий, также 19 тысяч открытых позиций по вакансиям бетонщика и 11 тысяч плотников.

В свою очередь здравоохранение нуждается во врачах различных специальностей — открыто более 58 тысяч вакантных позиций, также востребованы медицинские сёстры: 31,5 тысячи актуальных вакансий.

При этом наиболее привлекательными по уровню зарплаты названы вакансии высококвалифицированных работников в сфере промышленности, а также позиции капитанов морских и воздушных судов.

— Для старшего механика в одной из рыбопромышленных компаний в Приморском крае есть предложение с зарплатой от 380 тысяч рублей. Соискатели, претендующие на позицию "капитан корабля" и "командир воздушного судна", могут подобрать для себя вакансии с зарплатой от 300 тысяч рублей, — рассказал Вуколов.

Также хороший уровень дохода готовы предложить работникам горных предприятий — от 200 тысяч рублей в месяц, что примерно соответствует уровню зарплат на руководящих должностях в различных сферах. Вуколов также добавил, что зарплату выше 100 тысяч рублей предлагают архитекторам и маркшейдерам. А здравоохранение предлагает врачам-стоматологам, неонатологам и акушерам-гинекологам доход до 120 тысяч рублей.

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