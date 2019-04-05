Порошенко вслед за Зеленским сдал анализы на наркотики и алкоголь

Глава украинского государства проходил медицинский тест в лаборатории в НСК "Олимпийский".

Действующий президент Украины Пётр Порошенко вслед за кандидатом в лидеры Незалежной, шоуменом Владимиром Зеленским, сдал анализы на наркотики и алкоголь. Трансляция велась на странице украинского лидера в "Фейсбуке".

Медицинский тест Порошенко проходил в лаборатории на стадионе "Олимпийский", где запланированы дебаты. Перед сдачей анализа кандидат в президенты подписал документы об обследовании.

Напомним, что шоумен Зеленский отказался проходить медицинское обследование в медпункте на стадионе и выбрал частную клинику, где первым сдал анализы. Результаты будут известны через три дня.

Дебаты перед вторым туром президентских выборов на Украине пройдут 19 апреля с 20 до 21 часа по киевскому времени (совпадает с московским). Арбитром предложили быть экс-кандидату Юлии Тимошенко, и она пообещала подумать.