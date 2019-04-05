Украинскому министру посоветовали поехать на танке не в Москву, а в психушку

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Украинскому министру посоветовали поехать на танке не в Москву, а в психушку

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Фото: ©РИА Новости

Так пользователи соцсетей отреагировали на громкое заявление государственного деятеля.

Интернет-пользователи высмеяли заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о намерении въехать в Москву на танке. Большинство комментаторов посоветовали политику поехать по другому маршруту: в психиатрическую больницу.

На игрушечном. И сразу в психушку! — написал пользователь @kis6316.

Пусть Омелян, по дороге в Москву, к психиатру заедет, на экспертизу, — сыронизировал @romaovcharov.

Напомним, украинский министр пообещал въехать в Москву на танке после того, как союз транспортников России предложил обсудить возможность создания единого транспортного пространства.

Сам же Омелян ранее предлагал согражданам "вернуть Кубань и Москву"

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