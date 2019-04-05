Москвичам-аллергикам рекомендовали уйти в отпуск на сезон цветения растений

Врачи рассказали, что больше всего пыльцы в воздухе наблюдается утром в сухие и жаркие дни. Так что аллергикам гулять стоит в вечерние часы или после дождя.

В преддверии сезона цветения растений врачи советуют людям, страдающим от аллергии, меньше бывать на природе, не заниматься садоводством, а по возможности вообще отправиться в другую климатическую зону.

— Москвичам-аллергикам рекомендуется по возможности так планировать отпуск, чтобы на сезон цветения переехать в такую климатическую зону, где он уже закончился или где нет растений-аллергенов. В период обострения пыльцевой аллергии можно, например, посетить морские курорты или отдохнуть в горах, так как там концентрация пыльцы ниже, — заявила агентству городских новостей "Москва" заведующая консультативно-диагностическим отделением Центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы № 52 Депздрава столицы Елена Бобрикова.

Также медик рекомендовала аллергикам избегать поездок за город, посещения дач и другой активности в зоне повышенного распространения пыльцы растений. Период цветения деревьев уже начался и продлится до середины мая, однако после этого зацветут луговые и злаковые травы, а под конец лета — сорные.

Также врач Елена Бобрикова развеяла миф, что обострение аллергии летом происходит от тополиного пуха. На самом деле пух только собирает на своей поверхности пыльцевые аллергены.

Ранее аллергологи рассказали, что в России растёт число детей с сезонной аллергией.