Сбербанк опроверг данные об ограничении приёма пятитысячных купюр в банкоматах

Клиенты кредитных организаций могли столкнуться с такой проблемой, так как функционал не всех банкоматов способен принимать большую купюру, но модернизация устройств проводится регулярно.

Масштабных ограничений приёма купюр в банкоматах Сбербанка нет. Об этом заявили в пресс-службе финансовой организации.

— Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет, — приводит РИА "Новости" её комментарий.

В то же время в колл-центре Сбербанка сообщили, что сейчас не все банкоматы могут принимать купюры номиналом пять тысяч рублей, так как в них пока не реализован данный функционал.

В пресс-службе также напомнили, что банкоматы надёжно защищены, и в соответствии с требованиями ЦБ РФ регулярно проводятся мероприятия по модернизации устройств, повышению уровня защиты, надёжности и качества работы.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что банкоматы ряда банков, в том числе Сбербанка, прекратили приём купюр номиналом пять тысяч рублей.