Жительница Урала подбросила младенца в детскую поликлинику

Среди вещей трёхмесячного малыша врачи нашли записку с указанием его имени и возраста.

Жительница Екатеринбурга 25–30 лет на вид оставила трёхмесячную девочку, завёрнутую в плед, на сиденье для посетителей в детской поликлинике.

— Вместе с ней находился также мальчик 4–5 лет. Через некоторое время женщина положила младенца на сиденье для посетителей и вместе со вторым ребёнком покинула поликлинику, — сообщила пресс-служба местного УМВД.

Врачи осмотрели младенца и не обнаружили никаких патологий. Среди вещей трёхмесячного малыша они нашли записку с указанием его имени и возраста. Возраст девочки — три месяца. Ребёнка оставили в детской поликлинике. Полиция ищет мать подкидыша.

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