Крым хочет выйти из эксперимента по курортному сбору для отдыхающих

Введение сбора должно было произойти ещё в прошлом году, его отложили до нынешнего, а теперь предлагают отменить вовсе.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республика хочет выйти из эксперимента по курортному сбору и в этом году сбор вводиться не будет.

— Крым в этом году вводить не будет курортный сбор. Я направил в правительство РФ письмо исключить Крым из эксперимента, — приводит слова Аксёнова на форуме "Открытый Крым" ТАСС.

Он объяснил это тем, что нет смысла вводить "сбор ради сбора". По оценке Аксёнова, доход бюджета от сбора составит от 30 до 50 млн рублей, а его администрирование потребует больших ресурсов. Также частные мини-отели под курортный сбор не попадут, что поставит "в неравные условия туроператоров... и тех, кто работает на частном рынке".

С туристов в Крыму планировали собирать в бюджет по 10 рублей за один день отдыха. Закон был принят в 2017 году. В Краснодарском крае сбор уже успешно взимался.