Пьяный житель Перми избил инвалида и его собаку-поводыря

Хулиган также распылил газовый баллончик, сломал телефон и инвалидную трость потерпевшего.

Пьяный мужчина в одном из пермских кафе распылил газовый баллончик и избил инвалида по зрению и его собаку-поводыря. Об этом сообщает местный телеканал "Рифей".

Отмечается, что злоумышленник вёл себя неадекватно, а на инвалида накинулся, так как это был первый, кто попался ему под руку.

Как сообщил потерпевший, хулиган ударил его в грудь, нанёс удары ногами, потом пнул пса. Кроме того, он сломал телефон и трость инвалида. Собака отравилась слезоточивым газом.

Потерпевший требует, чтобы дебошир возместил ему моральный ущерб и оплатил лечение животного. Он уточнил, что сейчас лечит пса за собственные деньги, при том что получает маленькую пенсию.

Полиция пока не заводила уголовное дело. Проводится проверка.

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