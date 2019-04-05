Глава Минпромторга рассказал о судьбе заводов Ford в России

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Глава Минпромторга рассказал о судьбе заводов Ford в России

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Фото: © Flickr/Mike Mozart

Площадкой предприятия в Ленинградской области уже интересуется корейская компания Hyundai.

Судьба заводов американского автопроизводителя Ford в России будет решена в течение месяца-двух. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Интересанты всегда есть на любой продукт, — сказал министр, добавив, что вопрос нужно дополнительно прорабатывать, чтобы "не предвещать события".

Журналисты уточнили, интересуется ли площадкой во Всеволожске корейская компания Hyundai. Мантуров ответил: "В том числе".

Напомним, 27 марта компания Ford объявила, что покидает российский рынок. Будут закрыты два завода в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод по производству двигателей в Елабуге. Людей уволят с выплатой дополнительных компенсаций. В связи с уходом автопроизводитель начал распродажу своих автомобилей.

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