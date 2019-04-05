Порошенко перед дебатами с Зеленским встретится с Меркель

Представитель немецкого кабмина отметил, что правительство не видит признаков оказания украинскому лидеру поддержки в борьбе за высший государственный пост в его предстоящей встрече.

Президент Украины Пётр Порошенко 12 апреля отправится в Германию, где встретится с канцлером страны Ангелой Меркель. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, у лидеров двух стран запланирован совместный обед, а после они выступят перед прессой. Зайберт добавил, что в поездке украинского лидера не стоит видеть поддержку президентских амбиций Порошенко со стороны Меркель.

— Нет, так не нужно это интерпретировать, — сказал он. — Украинские избиратели примут демократическое решение, которое они считают правильным, в ходе второго тура.

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля, а 19 апреля состоятся дебаты с участием прошедших первый тур кандидатов — Владимира Зеленского и Петра Порошенко.