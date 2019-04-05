Россиянка сбежала из психушки и проникла на рейс "Ютэйра" без билета и паспорта

Женщина была задержана в салоне пассажирского лайнера незадолго до вылета из Уфы. Транспортная прокуратура начала проверку.

История с задержанной в аэропорту Уфы пассажиркой без документов и билета обрастает новыми подробностями. Оказалось, что 65-летняя женщина была пациенткой психбольницы. Но она сбежала оттуда, самостоятельно добралась до аэропорта, прошла все кордоны безопасности и даже проникла в самолёт. Дезориентированную пассажирку заметили уже в салоне лайнера, когда она пыталась найти свободное место. Билета у неё при себе не оказалось.

— Согласно видеозаписям из аэропорта, женщина прошла тщательный досмотр на предмет наличия запрещённых предметов и веществ. При женщине была лишь дамская сумка, которая также была обследована посредством специального досмотрового оборудования, — рассказали РИА "Новости" в Приволжской транспортной прокуратуре.

В аэропорту Уфы по данному факту проводится служебная проверка. Параллельно в ситуации пытаются разобраться сотрудники авиакомпании "ЮТэйр", на чей борт удалось проникнуть безбилетнице.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Уфы полицейские нашли женщину, которая не помнит, как попала на территорию города. Она назвала свои имя и фамилию, сказала, что родилась в 1958 году, раньше проживала в Иванове, а до выхода на пенсию работала воспитателем в детсаду. Правоохранители просили граждан сообщить какую-либо информацию о личности женщины или помочь найти её родных.