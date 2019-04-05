Россия в ВТО выиграла спор с Украиной по транзиту

Ограничения, введённые Москвой, не признали нарушением, так как ситуация на Украине в 2014−2015 годах создавала угрозы нацбезопасности РФ.

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов. Киев пытался оспорить ограничение на перевозку украинских товаров через территорию нашей страны, которое было введено 1 января 2016 года.

Сообщается, что Всемирная торговая организация (ВТО) не признала ограничение нарушением, так как ситуация на Украине в 2014−2015 годах создавала существенные угрозы национальной безопасности России.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что такое решение добавляет веса аргументам России в споре с США по пошлинам на сталь и алюминий.

— Наша победа в ВТО таким образом имеет системное значение для развития организации и должна стать одним из элементов планирующейся реформы, — приводит слова Орешкина пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию.