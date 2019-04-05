Арестована "Доктор Смерть" с Украины, уродовавшая своих пациенток

Операции пациенткам она проводила в ужасных условиях. Основанием для задержания стали жалобы пострадавших.

В краснодарском аэропорту задержали пластического хирурга с поддельным дипломом Алёну Верди, которая изуродовала десять своих пациенток. Как сообщает СК РФ, в отношении 36-летней женщины возбуждено дело по статье об оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

СКР опубликовал видео с задержанием лжехирурга и обысками в помещении, где проводились операции.

Лайф ранее рассказывал, что Алёна Верди во время операций по коррекции внешности искалечила как минимум десять своих пациенток. Свои операции она проводила в том числе и дома. Одна женщина лишились из-за лжехирурга переносицы и части груди, а другая умерла. Позже выяснилось, что документы девушки об образовании были подделкой.