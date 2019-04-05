Тимошенко не будет арбитром на дебатах Зеленского и Порошенко

Шоумен-кандидат предлагал ей стать гарантом честных правил и равных возможностей на встрече соперников.

Лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко не будет арбитром на дебатах лидеров президентской гонки на Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом сообщил политтехнолог кандидата-шоумена Дмитрий Разумков.

— К сожалению, это не будет Юлия Владимировна — это её право, — заявил он в эфире радио НВ и добавил, что для проведения дебатов будет выбран другой ведущий.

При этом Разумков не стал уточнять, отказалась ли "газовая принцесса" от предложения или она не будет арбитром по другой причине.

Ранее Зеленский обратился к экс-премьеру Украины с предложением исполнить роль гаранта честных правил и равных возможностей на дебатах. Он дал ей 24 часа на размышления. Порошенко посчитал это неуважением к лидеру "Батьковщины", а сама Тимошенко пообещала подумать.