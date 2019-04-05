В Москве на следующей неделе будет до +15 градусов тепла

По словам синоптиков, после такого пика температура несколько снизится, но всего на пару градусов.

На следующей неделе погода в столице ожидается на 4–5 градусов выше средних показателей за многие годы. О том, что уже в понедельник в Москве будет +15, специалисты центра погоды "Фобос" рассказали "Вечерней Москве".

— Погода будет с переменной облачностью, практически без существенных осадков... Хотя местами дождь не исключён, — заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

После 15 градусов тепла 8 и 9 апреля температура чуть снизится, но всего на пару градусов. Только 12 апреля температура упадёт до +7 градусов.

Из-за тёплой погоды в этом году очень рано начался сезон цветения растений. И врачи посоветовали аллергикам поменьше бывать на природе или даже уехать в другую климатическую зону.