Ветерану боевых действий грозит 4 года колонии за спиленную липу

"Сдали" мужчину его соседи, снявшие на видео процесс спиливания дерева и пожаловавшиеся в администрацию.

Жителю Нижегородской области Сергею Кузнецову грозит четыре города колонии за спиленное дерево. Как стало известно Лайфу, мужчина боялся, что липа упадёт на его дом.

Обращаться за помощью в администрацию он не стал, так как не доверял бригаде рабочих.

— За месяц, за два к соседям приезжала бригада для спиливания двух аварийных берёз. Я понаблюдал за их работой. Они бросали абсолютно не глядя сверху вниз с большой высоты части дерева. Этим они повредили палисадник, который находится перед домом соседки, — рассказал Кузнецов Лайфу.

Когда мужчина начал пилить дерево, его соседи сняли на видео и пожаловались в администрацию. Власти оценили ущерб в 57 тысяч рублей. Против Кузнецова завели дело за незаконную вырубку.

Представители администрации от комментариев отказались. Расследование уголовного дела продолжается, Сергей под подпиской о не выезде.