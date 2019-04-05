Роспотребнадзор поддержал идею блокировать сайты за призыв не делать прививки

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Роспотребнадзор поддержал идею блокировать сайты за призыв не делать прививки

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Ведомство отмечает, что в целом в мире наблюдается активация лобби, которая выступает против вакцинации.

Роспотребнадзор поддерживает идею Министерства здравоохранения РФ блокировать сайты, на которых будет публиковаться информация, подрывающая доверие россиян к вакцинации.

Информация о вреде прививок распространяется через СМИ, Интернет, религиозные секты и, не являясь объективной, подрывает доверие граждан к вакцинации, — отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули необходимость введения поправок в нынешнее законодательство. Речь идёт о создании единой базы данных по вакцинации, изменении требований к обследованию перед прививкой и расширении списка санитарных требований к эмигрантам.

Ранее Лайф сообщал, что Роспотребнадзор разработал новые санитарные нормы для общепита.

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