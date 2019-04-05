США ввели новые санкции против венесуэльских компаний

Среди организаций, которые попали под ограничения, — компании — перевозчики топлива на Кубу.

США ввели санкции против предприятий нефтяного сектора Венесуэлы, заявил вице-президент США Майк Пенс. Его слова приводит РИА "Новости".

Пенс сообщил, что ограничения коснулись двух компаний, которые занимаются перевозками топлива на Кубу, а также 34 кораблей, которые либо принадлежат венесуэльскому нефтегазовому предприятию PDVSA, либо находятся под его управлением.

Как ранее писал Лайф, Пенс пообещал, что Вашингтон будет оказывать давление на нефтяную отрасль Боливарианской Республики до тех пор, пока не добьётся отставки президента Николаса Мадуро.