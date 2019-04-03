Пенс: США будут оказывать давление на нефтяную отрасль Венесуэлы до ухода Мадуро

США не прекратят оказывать давление на нефтяную отрасль Венесуэлы, пока лидер государства Николас Мадуро не покинет должность. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

— Мы продолжим оказывать давление на страны Западного полушария, которые поддерживают Мадуро, — подчеркнул он.

Политик добавил, что страна сохранит санкции в отношении государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.

При этом он отметил, что латиноамериканская страна в прошлом была на втором месте в топе самых богатых, однако обанкротилась из-за социализма, диктатуры и коррупции её властей.

Как писал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить кризис в Венесуэле с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

При этом ранее в Вашингтоне заявили, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против компаний, ведущих бизнес с Правительством Венесуэлы, а также намекнули на некоторые "вещи", которые могут сделать США, чтобы помешать Москве поддерживать легитимного президента Николаса Мадуро.