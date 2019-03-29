Трамп не исключил разговора с Путиным о кризисе в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить кризис в Венесуэле с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.

— Возможно, мы будем обсуждать это. Я буду говорить со многими людьми — возможно, с президентом Путиным, возможно, и с главой Китая — Си, — сказал журналистам глава Белого дома.

При этом ранее в Вашингтоне заявили, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против компаний, ведущих бизнес с Правительством Венесуэлы, а также намекнули на некоторые "вещи", которые могут сделать США, чтобы помешать Москве поддерживать легитимного президента Николаса Мадуро.