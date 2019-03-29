Болтон подтвердил, что США рассматривают санкции против союзников Мадуро

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Абрамс объявил, что в Вашингтоне уже подготовили целый список возможных мер.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против компаний, ведущих бизнес с Правительством Венесуэлы, сообщил советник США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Reuters.

Он отметил, что цель этих мер — сократить доходы президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

— Мы движемся точно в этом направлении. Мы даже рассматриваем сейчас серию дополнительных шагов, которые мы можем сделать, — сказал Болтон.

Ранее спецпосланник США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о неких "вещах", которые Вашингтон может сделать, чтобы помешать Москве поддерживать легитимного президента латиноамериканской страны.

Подобные угрозы из Вашингтона звучат уже не первую неделю и в адрес венесуэльских властей, и в адрес тех, кто их поддерживает. Болтон уже обещал "финансово задушить" правительство Мадуро.

Известно, что США активно поддерживают оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо, объявившего себя временным главой государства.