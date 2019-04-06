Мультсериал "Симпсоны" могут закрыть

Один из самых популярных и узнаваемых мультипликационных сериалов мира — "Симпсоны" — не вписывается в концепцию нового владельца компании Fox 2000 (она производит мультфильм) и может быть закрыт. Об этом сообщила актриса Ярдли Смит — её голосом разговаривает Лиза Симпсон.

Смит рассказала журналистам, что в команде, работающей над мультфильмом, все всерьёз опасаются за его судьбу, поскольку в марте текущего года Walt Disney Company поглотила Fox и получила права на "Людей Икс", "Аватар" и собственно "Симпсонов".

И хотя сериал совсем недавно был продлён до 2021 года, новое руководство может посчитать его не слишком "семейным" и, возможно, захочет внести изменения в концепцию, что и станет началом конца.

— По моим личным ощущениям, а я могу быть и неправа, но мне кажется, что авторы сериала скорее откажутся от него навсегда, чем пойдут на такой шаг, — приводит её слова газета The Sun.

В свою очередь представители нового владельца — Walt Disney Company — пока не комментировали свои планы относительно самого длинного мультсериала (выходит с 1989 года) и, вероятно, одного из самых культовых в истории телевидения.