Лавров рассказал, какие цели преследуют США в ситуации с Голанами

Он считает, что такое решение отдаляет шансы на долгосрочный, устойчивый и справедливый мир на Ближнем Востоке.

Признавая Голанские высоты территорией Израиля, США нарушают принципы международного права, а также в целом стремятся поставить крест на наработках мирового сообщества. Об этом в интервью египетской газете Al-Ahram заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, признание Голан израильскими — это грубое нарушение Устава ООН, принципов международного права, блока резолюций СБ ООН по урегулированию арабо-израильского конфликта.

— Очевидно, что Вашингтон стремится поставить крест на наработках мирового сообщества, разрушить общепризнанную международно-правовую базу, на основе которой продолжается поиск путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, — сказал Лавров.

При этом глава МИД России подчеркнул, что позиция Москвы о принадлежности Голанских высот остаётся неизменной.

— Они, безусловно, остаются сирийской территорией, — сказал министр.

Как сообщал Лайф, в марте президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал Декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.