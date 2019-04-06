Соловьёв выгнал польского политолога из студии во время передачи

Гнев телеведущего вызвали слова Якуба Корейбы о якобы непричастности польских коллаборационистов к истреблению евреев в годы Второй мировой войны.

На съёмках телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1" произошёл конфликт между ведущим и некоторыми его гостями с одной стороны и польским политологом Якубом Корейбой с другой. В ходе обсуждения истории Второй мировой войны и, в частности, преследования нацистами евреев Корейба заявил, что многие прямые родственники жертв холокоста являются "притворяющимися жуликами".

На критику телеведущего, что немало поляков принимало участие в геноциде евреев вместе с немцами, польский политолог обвинил Соловьёва, а также гостей студии, что они пытаются "манипулировать" памятью убитых, а впоследствии назвал их "отвратительными шовинистами". Соловьёв потребовал от Корейбы замолчать, однако политолог продолжать спорить.

— Ты всё сказал? А теперь пошёл вон отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул, — возмутился Соловьёв и потребовал у охраны вывести Корейбу вместе со стулом из студии.

Позднее Владимир Соловьёв опубликовал видео инцидента на своей странице в "Инстаграме", подписав его "верх цинизма".

Отметим, что это далеко не первый случай за последнее время, когда ведущему Владимиру Соловьёву приходится удалять своих гостей из студии. Как сообщал Лайф, в конце марта во время съёмок передачи "Кто против?" двое экспертов устроили потасовку. Покинуть съёмочную площадку пришлось обоим. А в декабре прошлого года гости студии кидались стаканами.