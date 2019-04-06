Садоводы рассказали, когда стоит высаживать рассаду

Огурцы и перцы в "Союзе садоводов России" рекомендуют высаживать в теплицы уже через неделю.

В Московской области и в Центральной России уже в середине апреля можно будет высаживать раннюю рассаду, считает председатель московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" Юрий Шалыганов.

— Если погода в течение десяти дней будет такая же, как сейчас, то земля быстрее отойдет и можно будет высаживать раннюю рассаду, а от заморозков можно укрывать. Массовый сезон начнётся в конце апреля, на майские праздники садоводы традиционно высаживают. Если будет погода очень тёплая, то может сезон начнётся и раньше, — рассказал эксперт Агентству городских новостей "Москва".

В прошлом году Лайф узнал у агронома, какие лучше выбирать саженцы и семена для своей дачи. А также рассказал, какие существуют приложения и гаджеты для садоводов.