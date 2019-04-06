Стало известно, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii

Пластинка будет называться Tim. Уже на следующей неделе должен выйти сингл S.O.S.

Новый альбом шведского диджея Avicii (Тима Берглинга), который скончался в апреле 2018 года, выйдет в июне этого года. Об этом сообщает портал The Local со ссылкой на агента музыканта.

По словам агента, Avicii работал над пластинкой перед смертью. Уже известно, что альбом будет называться Tim. На следующей неделе ожидается выход сингла S.O.S.

Напомним, 28-летнего Avicii нашли мёртвым в Омане 20 апреля 2018 года. Полиция не нашла следов преступления в смерти всемирно известного музыканта. Позже его семья сообщила, что Берглинг покончил с собой.