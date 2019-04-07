Пушков назвал провокацией информацию о "вторжении" России в Эстонию

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщение немецкого телеканала ZDF о "вторжении" России в Эстонию. Политик счёл данную новость "информационной провокацией" и "атакой на мозг".

По мнению Пушкова, у России нет враждебных замыслов в отношении Эстонии и она не собирается вторгаться в эту прибалтийскую страну.

— А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг — в духе нынешней информационной войны, — написал сенатор в своём твиттере.

Напомним, 4 апреля ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер сообщил о российском "вторжении" в Эстонию. Также он успокоил сограждан тем, что американские и немецкие военные уже находятся на пути к Эстонии, чтобы "изгнать российские ВС из страны". В конце эфира Клебер заверил зрителей, что это выдумка, но подчеркнул, что данный образ "реалистичен".