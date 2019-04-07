В Минздраве рассказали о доступных способах продлить себе жизнь

Минздрав России выделил основные факторы риска, которые необходимо самостоятельно контролировать человеку, чтобы улучшить своё здоровье и увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Факторов риска, которые человек в состоянии сам контролировать, не так уж много: курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя, низкая физическая активность, — говорится в сообщении.

По данным исследователей, курение — один из самых опасных факторов риска, влияющих на здоровье человека.

Отмечается, что курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твёрдых веществ, в 10,5 тысячи раз больше никотина и в 218 раз больше фенола.

Причём фенол по своей сути является сильнодействующим ядом, который после попадания в организм начинает влиять на ткани головного мозга. Он, наряду с другими вредными веществами, попадающими в организм вследствие курения, является причиной возникновения раковых заболеваний. Кроме того, он способствует развитию сердечной недостаточности и бесплодия.

С курением, по данным Минздрава, связано до 90% всех случаев рака лёгких и чуть менее половины сердечно-сосудистых заболеваний. В том числе следует отказаться и от электронных сигарет, также негативно воздействующих на человеческий организм.

Кроме этого, в ведомстве сообщили, что для поддержания здоровья следует придерживаться некоторых правил питания. Во-первых, чаще отдавать предпочтение рыбе и птице, нежели мясу. Во-вторых, не употреблять больше трёх яичных желтков в неделю. В-третьих, отказаться от майонеза и потреблять порядка 500 граммов овощей и фруктов ежедневно.

Также следует не забывать и про физическую активность, необходимую для укрепления сердечной и дыхательной систем человека. Эксперты советуют не пренебрегать физическими нагрузками: детям и подросткам достаточно уделять спорту один час ежедневно, а взрослым — 2,5 часа в неделю.

— Тогда вы получите целый букет положительных результатов: снизится риск гипертонии, инсульта, диабета, рака молочной железы и кишечника, риск падений и, соответственно, переломов шейки бедра, — заключили в Минздраве.

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