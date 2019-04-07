Депутат Рады потребовала возбудить уголовное дело против Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины, депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко выступила с призывом возбудить уголовное дело против шоумена Владимира Зеленского из-за резких высказываний его героя в телесериале "Слуга народа — 3".

По мнению Геращенко, Зеленский в образе своего персонажа — президента Голобородько — оскорблял инвалидов, людей с синдромом Дауна и людей с физическими недостатками, называя их "олигофренами" и "даунами".

По её мнению, "употребление медицинских терминов в бранном контексте является дискриминирующим, унижающим человеческое достоинство".

— Мы строим европейскую Украину, государство, в котором язык ненависти и вражды является недопустимым. Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе. Тем более от человека, который претендует на роль нового политика, — написала политик на своей странице в "Фейсбуке".

Геращенко отметила, что ни от Зеленского, ни от его телешоу "Студия Квартал — 95" извинения перед людьми с инвалидностями так и не поступили. В связи с этим депутат составила ряд запросов в инстанции с просьбой дать публичную оценку "нарушениям прав человека, разжиганию розни и ненависти" Зеленским в фильмах и сериалах с его участием.

Также депутат Рады сообщила о намерении обратиться в МВД, в частности к министру Арсену Авакову, с требованием возбудить уголовное дело по факту "дискриминации кандидатом в президенты Зеленским людей с особыми потребностями, разжигании вражды".

Отметим, что это не первый случай, когда на Владимира Зеленского хотят завести уголовное дело. Ранее Лайф писал о том, что против шоумена и его компании "Студия Квартал — 95", занимающейся производством аудиовизуального контента, хотят организовать судебный процесс из-за "отмывания каких-то денег".