При пожаре на парковке в Москве пострадало семь машин

Возгорание уже ликвидировано, проводится проливка, угрозы населению и экологии нет.

В результате пожара на подземной парковке на Ленинградском шоссе на севере Москвы повреждено семь автомобилей и восемь гаражных боксов. Об этом информирует РИА "Новости".

На данный момент пожар уже ликвидирован, проводится проливка, угрозы населению и экологии нет. По данным агентства, эвакуация осуществлялась из четырёх близлежащих домов. Один пострадавший был передан медикам.

Напомним, на подземной парковке жилого дома утром произошёл пожар — вспыхнули гаражные боксы. Лайф вёл прямую трансляцию с места ЧП.